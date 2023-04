FC Nantes - Toulouse : l'avenir européen du TFC réglé grâce au PSG ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

"J'ai le sentiment que la loi pourrait changer, affirme Pierre Rondeau, professeur d'économie à la Sports Management School, à L'Equipe. Si le Qatar venait à racheter Manchester United, en faisant parallèlement du lobbying, ça pourrait même aller très rapidement. A chacun de voir si c'est une belle perspective ou non, mais j'ai le sentiment que l'avenir du football sera tourné vers l'ère des multipropriétés." Le TFC ne se plaindrait certainement pas de cette évolution du règlement. Les amoureux du football, par contre...

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

Sheikh Jassim has submitted his final bid for Manchester United. 🚨🔴🇶🇦 #MUFC



In addition to figure to buy the Club, Qatari’s proposal also includes a plan to invest a further significant amount of additional capital and infrastructure investment into the Club directly. pic.twitter.com/evTWGUZmaK