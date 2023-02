FIFA The Best : Messi élu meilleur joueur devant Mbappé et Benzema !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le trophée FIFA The Best du meilleur joueur de l'année 2022 se jouaient entre Lionel Messi (PSG et Argentine), Kylian Mbappé (PSG et France) et Karim Benzema (Real Madrid et France). Vainqueur de la Coupe du monde au Qatar avec l'Albiceleste et élu meilleur joueur de la compétition, la Pulga a raflé la mise, succédant donc à Robert Lewandowski, sacré l'année dernière.