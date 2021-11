Girondins - PSG : Mbappé était agacé après le match

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Grâce à un doublé de Neymar et un but de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'est fait peur mais s'est imposé ce samedi sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

Quelques secondes après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé s'est montré un peu agacé par les critiques sur son équipe. "Les critiques sur le jeu, ça se respecte. C’est normal ? Je ne sais pas, mais ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion. Les gens pensent qu’on joue mal. Moi je pense qu’on ne joue pas très bien en ce moment, mais on arrive à gagner. On va continuer à travailler parce que l’effectif est travailleur, on est conscient. Maintenant, ce n’est pas aussi alarmant qu’on le pense, mais il faut s’améliorer bien sûr", a confié l'attaquant parisien au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Une fin de match difficile mais un succès pour conclure cette partie 👊#FCGBPSG pic.twitter.com/BbjFislz5H — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 6, 2021