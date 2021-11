Girondins - PSG : Paris fait déjà le break grâce à Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain mène à la pause sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-0), à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Neymar, qui restait sur 7 matchs sans marquer, s'est réveillé en s'offrant un doublé.