FC Barcelone, PSG : le verdict est tombé pour le procès de Dani Alves !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Deux semaines après la tenue de son procès, Dani Alves était attendu ce jeudi matin au tribunal de Barcelone pour être fixé sur son sort. Le Brésilien est accusé d'avoir violé une jeune femme de 23 ans dans les toilettes du salon VIP d'une discothèque de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022.

Dani Alves condamné à quatre et demi de prison !

Et d'après le journaliste espagnol, Alfredo Martinez, l'ancien latéral droit du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain aurait été condamné à quatre et demi de prison pour agression sexuelle. À cela s'ajoute cinq ans de liberté surveillée, neuf ans d'interdiction d'approcher la victime et 150 000 euros d'indemnisation à verser à la plaignante.

Podcast Men's Up Life