L'AS Monaco surprend le PSG (mi-temps)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après les cartons face à Clermont (5-0), Montpellier (5-2) et à Lille (7-1), le PSG semblait sur la voie royale pour un 11e titre de champion de France. Au bout de trois journées seulement. Mais grâce à ses moyens démesurés, il peut se permettre d'aligner Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Et quand ces trois-là tournent à plein régime comme depuis le début de la saison, rien ne peut les arrêter... sauf Monaco !

Lors des 45 premières minutes, les joueurs de la Principauté sont parvenus à tenir en respect les hommes de Christophe Galtier. Mieux même : ils ont ouvert le score à la 19e minute grâce à Kevin Volland. Hélas, l'attaquant allemand s'est blessé sur l'action et est sorti quelques minutes après. Malgré ce coup du sort, l'ASM a tenu bon face aux offensives parisiennes. Mais il reste encore 45 minutes...