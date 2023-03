Brest - PSG : Paris tenu en échec à la pause

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

On attendait une réaction du PSG après son élimination européenne mercredi à Munich (0-2), elle est là mais elle ne s'est pas traduite au tableau d'affichage pour le moment. Les hommes de Christophe Galtier ont largement dominé les débats en première période et cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Carlos Soler à la 36e minute. L'Espagnol s'est retrouvé à point nommé, aux 18 mètres, pour reprendre sans contrôle une grosse frappe de Kylian Mbappé de 25 mètres mal repoussée par le gardien brestois.

Mais Paris n'aura su conserver son avantage que quatre minutes, Franck Honorat égalisant à la 40e après être parti du milieu de terrain et avoir trompé Donnarumma du gauche à l'entrée de la surface. Une réussite maximale pour les Bretons, qui auraient pu concéder un pénalty pour une main de Dari sur un tir de Mbappé (4e), qui ont vu Bizot dévier une frappe de Soler sur son poteau (10e) et Mbappé croiser trop sa frappe (26e). Bref, Paris a dominé mais, pour le moment, Paris ne gagne pas.