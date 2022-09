Le PSG sort victorieux de l'enfer du Maccabi, le Real Madrid s'en tire bien contre Leipzig

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG et le Real Madrid ont vécu le même type de soirée : longtemps laborieuse mais finalement victorieuse ! Menés par le Maccabi Haïfa, les Parisiens s'en sont remis à Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar pour repartir d'Israël avec les trois points. Les champions d'Europe en titre, eux, ont été malmenés par le RB Leipzig, qui s'est procuré plusieurs grosses occasions, surtout en première période. Mais à dix minutes de la fin, Federico Valverde a fini par trouver la faille. Et Marco Asensio, sifflé par le Bernabeu pour son attitude lors des matches précédents, a enfoncé le clou à la 90e. Pas vraiment mérité, mais ça fait déjà six points pour Paris comme pour le Real, bien partis pour se qualifier pour les 8es de finale !

Groupe A :

Liverpool 2-1 Ajax Amsterdam (hier)

Glasgow Rangers 0-3 Napoli

Groupe E :

AC Milan 3-1 Dinamo Zagreb

Chelsea 1-1 Red Bull Salzbourg

Groupe F :

Chakhtior Donetsk 1-1 Celtic Glasgow

Real Madrid 2-0 RB Leipzig

Groupe G :

FC Copenhague 0-0 FC Séville

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund

Groupe H :

Maccabi Haïfa 1-3 PSG

Juventus Turin 1-2 Benfica Lisbonne