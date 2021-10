Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La grosse info : le procès de la sextape a débuté

Après des années de procédure, le procès de la sextape de Mathieu Valbuena qui a vu Karim Benzema jouer les intermédiaires a débuté. Le meneur de jeu a témoigné et chargé son ancien coéquipier en équipe de France.

