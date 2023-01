Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La grosse info : Messi et Mbappé heureux de se retrouver

Près de trois semaines après la finale de la Coupe du monde perdue par l'équipe de France contre l’Argentine aux tirs au but, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont recroisés dans les files du PSG. Et contrairement à ce que craignait la presse argentine, qui avait peur que les relations entre les deux joueurs soient plus fraîches, Le Parisien révèle qu’ils étaient heureux de se revoir.