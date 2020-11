Résultat Ligue 1 : AS Monaco 0 – 2 Mbappé SG (mi-temps)

Zapping But! Football Club Istanbul Büyükşehir - Paris Saint-Germain : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Les Francilien ont pris les devants grâce à un doublé de Kylian Mbappé (26e et 37e sur penalty), auteur de ses 98e et 99e buts sous les couleurs du PSG... Et qui est même passé proche du triplé (45e) mais le but a finalement été invalidé par la VAR.

Notons que Clément Turpin a également annulé un but de Moise Kean pour un hors-jeu de Kylian Mbappé qui ne faisait pas action de jeu (39e). Malheureux, l'Italien a aussi trouvé la transversale de Vito Mannone (44e).

Après 45 minutes, on assiste à un match à sens unique même si le club francilien doit beaucoup à Keylor Navas, vigilant en début de partie quand les débats étaient encore équilibrés...