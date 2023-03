Ligue 1 : le meilleur joueur de février est connu !

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, le défenseur central de l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo, et l'attaquant du Stade de Reims, Folarin Balogun, étaient nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de février. Et c'est Kylian Mbappé qui a raflé la mise. L'ancien Monégasque remporte ce prix pour la deuxième fois de la saison, après l'avoir glané sur la période novembre/décembre.

Battre des records, marquer des buts de la victoire à la 90e et gagner le trophée du joueur du mois... Mbappé c'est Everything, everywhere, all at once ✨ #TropheesUNFP pic.twitter.com/7mkJglpad0