Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Metz : Oukidja – Bronn, Kouyaté, Boye (cap.) - Centonze, Sarr, Angban, Maïga, Delaine – Boulaya – Leya-Iseka.

PSG : Navas – Florenzi, Kehrer, Kimpembe (cap.), Kurzawa – Paredes, Herrera – Sarabia, Verratti, Neymar – Mbappé.