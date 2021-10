Ligue 1 : PSG – Angers, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Pour Mauricio Pochettino, le gros du casse-tête porte sur les absents pour cause de sélections. Parce qu'ils jouent la nuit précédentes avec l'Argentine et le Brésil, Lionel Messi, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar et Marquinhos ne seront pas là. Pour Keylor Navas, qui jouait contre les Etats-Unis dans la nuit de mardi à mercredi et est aussi sorti sur blessure, il ne devrait y avoir aucun risque de pris. Pas plus que pour Sergio Ramos, encore à l'entraînement individuel pour dix jours. En revanche, Juan Bernat pourrait faire sa première apparition dans le groupe.

Les absents du côté du PSG : Messi, Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria (sélection), Navas (blessé), S.Ramos (reprise).

Pochettino perturbé par la trêve internationale ?

Du côté du SCO Angers, Gérald Baticle n'a pas pour habitude de procéder à de gros changements dans son onze. Toujours les mêmes absents (Bamba, Ould Khaled) et joueurs écartés (Bobichon, El-Melali, etc.).

Les absents du côté d'Angers : Ould Khaled, Ab.Bamba (blessé), Ninga, Bobichon, El-Melali (choix).

PSG : Donnarumma - Hakimi, Kimpembe (cap.), Ab.Diallo, N.Mendes - Herrera, Danilo, Verratti - Draxler, Icardi, Mbappé.

Angers : Bernardoni - Manceau, I.Traoré (cap.), Thomas - Cabot, B.Mendy, Mangani, Capelle (ou Ebosse) - Fulgini - Cho, Boufal.