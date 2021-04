Ligue 1 : PSG - Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Pour ce choc dans la course au titre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, devra faire sans six joueurs blessés, et pas des moindres : Mauro Icardi, Marco Verratti, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Alexandre Letellier. Alessandro Florenzi, touché aux adducteurs, est quant à lui incertain.

Les absents du côté du PSG : Icardi, Verratti (cuisse), Danilo, Kurzawa (mollet), Bernat (ligaments croisés), Letellier (reprise), Florenzi (incertain).

Neymar de retour comme titulaire

Neymar

Victime d'une entorse à la cheville, le latéral droit des Dogues, Jérémy Pied, est le seul forfait à déplorer pour Christophe Galtier.

Les absents du côté du LOSC : Pied (cheville).

PSG : Navas - Florenzi ou Kehrer, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean.

LOSC : Maignan – Celik, Fonte (cap.), Botman, Mandava – Ikoné, Xeka ou Sanches, André, Bamba – David, Yilmaz.