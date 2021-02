Ligue 1 : PSG - Nîmes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'Angers SCO

Pour PSG – Nîmes, et à quatre jours du Clasico face à l'OM, Mauricio Pochettino ne prendra aucune risque. Alors que Marco Verratti (déjà suspendu) et Abdou Diallo sont encore à l'isolement à cause du Covid, que Neymar est suspendu et que Juan Bernat toujours forfait, l'Argentin laissera le temps à Marquinhos, Herrera et Navas de se retaper pour Marseille.

Les absents du côté de PSG : Neymar (suspendu), Verratti (suspendu / Covid), A.Diallo (Covid), Bernat (genou), Marquinhos, Herrera, Navas (en reprise).

Sarabia ou Rafinha pour remplacer Neymar

Côté nimois, Jérôme Arpinon doit simplement composer avec les absences défensives de Pablo Martinez et de Loïck Landre. Tout le reste est opérationnel.

Les absents du côté de Nîmes : Landre, Martinez (en reprise).

PSG : Rico – Florenzi, Kehrer, Kimpembe (cap.), Kurzawa – Di Maria, Paredes, Gueye, Sarabia (ou Rafinha) – Icardi, Mbappé.

Nîmes : Reynet – Alakouch, Briançon (cap.), Deaux, Meling – Fomba, Cubas, Ripart – Ferhat, Koné, Eliasson.