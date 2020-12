Ligue 1 : PSG – Strasbourg, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pour PSG – Strasbourg, Thomas Tuchel doit composer avec une véritable hécatombe. Dix de ses joueurs, dont beaucoup de titulaires, sont sur le flanc. De toute façon suspendu, Presnel Kimpembe a rejoint l'infirmerie. Tout comme Leandro Paredes, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi. Neymar, Icardi, Sarabia, Bernat, Diallo et Danilo ne seront pas aptes non plus. Quant à Kylian Mbappé, il n'a pas franchement le temps de reposer ses adducteurs et n'est pas sûr de débuter. Hier soir, la question de sa présence dans le groupe se posait.

Les absents du côté du PSG : Bernat (croisés), Icardi (adducteurs), Sarabia (ischios), A.Diallo (ischios), Neymar (entorse), Danilo (ischios), Kimpembe (ischios), Florenzi (cheville), Kurzawa (ischios), Paredes (hanche).

Une défense bricolée contre le RCSA

S'il a quelques soucis avec les absences de ses deux premiers gardiens (Sels, Kamara) depuis quelques semaines maintenant, Thierry Laurey a quand même beaucoup moins de problèmes d'effectifs du côté de Strasbourg. Majeed Waris et Lamine Koné sont quand même out.

Les absents du côté de Strasbourg : Sels, Mothiba (retours en 2021), Koné (orteil), Saadi, Kamara (genou), Waris (?).

PSG : Navas – Dagba, Marquinhos (cap.), Kehrer, Bakker – Verratti, Gueye, Rafinha (ou Herrera) – Di Maria, Kean, Mbappé (ou Rafinha).

Strasbourg : Kawashima – Lala, Simakan, Mitrovic (cap.), Djiku, Caci – Bellegarde, Aholou, Sissoko – H.Diallo, Ajorque.