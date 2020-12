Ligue des Champions : Manchester United - PSG, les compos probables

Pour ce déplacement décisif sur la pelouse de Manchester United, Thomas Tuchel enregistre les retours de Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer et Marquinhos. En revanche, le coach du PSG sera privé de Mauro Icardi et de Pablo Sarabia, victimes de douleurs musculaires et forfaits. Julian Draxler et Juan Bernat sont toujours sur le flanc.

Man Utd sans ses Français mais avec Cavani ?

Du côté des Mancuniens, Anthony Martial était malade en début de semaine. Ole Gunnar Solksjaer doit également composer avec des incertitudes concernant David De Gea, touché au genou dimanche dernier contre Southampton, et Paul Pogba (cheville).

Manchester : Henderson (ou De Gea) – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, A.Telles – Van de Beek, Fred – Rashford, B.Fernandes, Greenwood – Cavani.

Paris : Navas – Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Kurzawa – Verratti, Paredes, Rafinha – Di Maria, Mbappé, Neymar.