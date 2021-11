Ligue des champions : RB Leipzig - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Quatre absents de marquer côté parisien, le plus important d’entre eux étant évidemment Lionel Messi, qui se ressent toujours de son genou gauche touché avec l’Argentine en septembre et qui est parti consulter en Espagne. Marco Verratti, Leandro Paredes et l’abonné Sergio Ramos tiennent compagnie à La Pulga à l’infirmerie.

Les absents du côté du PSG : Ramos, Verratti, Paredes, Messi (blessés), Franchi, Bitshiabu, Alloh, Fernandez, Simons, Michut, Gharbi, Bitumazala (choix de l’entraîneur).

Leipzig n’est pas spécialement mieux loti au niveau des indisponibilités puisqu’il lui manquera six joueurs, certes moins importants qu’un Lionel Messi à Paris, mais le latéral droit Klostermann, en délicatesse avec une cuisse depuis des mois, aurait tout de même pu prétendre à une place dans le onze de départ.

Les absents du côté du RBL : Klostermann, Halstenberg, Sarrachi, Wosz, Klefisch, Brobbey (blessés).

RB Leizpig : Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Laimer, Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Poulsen.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Gueye - Di Maria, Wijnaldum, Neymar - Mbappé.