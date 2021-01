Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Pour la première fois, Paris joue un dimanche à 15 heures à l'occasion de choc des extrêmes entre Lorient (19e) et le PSG (1er). En tête du classement et vainqueurs de leurs trois derniers matches, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront de poursuivre leur marche en avant face à des Merlus en difficulté ces dernières semaines à cause du Covid mais qui se sont réveillés mercredi pour dominer Dijon et recoller au groupe de cinq équipes à la lutte pour le maintien.

Lorient – PSG sur Téléfoot Stadium 1

Le PSG devra quand même se méfier des Bretons, lesquels avaient freiné Lyon dans leur antre il y a quelques semaines (1-1). Pour suivre Lorient – PSG, nous vous invitons à vous brancher sur le premier canal de la chaîne Téléfoot (Téléfoot Stadium 1) et ce dès ce dimanche à 15 heures.