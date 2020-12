LOSC - PSG (0-0) : d'après Tuchel, le calendrier surchargé est en train de « tuer ses joueurs »

Après le match nul concédé à Lille (0-0), Thomas Tuchel s'est montré heureux devant la performance de ses joueurs : "Je suis très content de la performance. J'ai vu une belle performance avec de la discipline et de la concentration. C'était excellent. On a maitrisé le match. Marquinhos a été d'un niveau extraordinaire. On a réussi à casser les contre-attaques lilloises."

Dans ce choc, Kimpembe, Florenzi et Kurzawa ont quitté la pelouse en raison d'une blessure. L'entraîneur du PSG s'est plaint du calendrier surchargé des rencontres : "On va tuer les joueurs. On nous laisse toujours jouer à 21 heures, on manque de sommeil et de repos. On n'a plus Icardi, Mbappé, Neymar... On veut voir ses joueurs ce soir. On joue toujours tard le soir. Je ne suis pas surpris. On a trois joueurs blessés en plus... C'est comme ça."