LOSC – PSG : après Neymar, Mbappé pourrait manquer le choc !

Et si en plus de Neymar, Sarabia et Icardi, Thomas Tuchel devait composer sans Kylian Mbappé lors du choc LOSC – PSG dimanche soir (21 heures) au stade Pierre Mauroy ? Le scénario est loin d'être impossible selon L'Equipe.

En effet, le meilleur buteur de Ligue 1 (11 réalisations) serait très incertain pour le choc entre les deux leaders car souffrant toujours de la cuisse. Mbappé ne se serait d'ailleurs pas entraîné samedi, à la veille du déplacement à Lille.

Reste à savoir si Thomas Tuchel prendra quand même le risque d'aligner son jeune Champion du Monde sur le terrain de l'un de ses principaux rivaux pour le titre en Ligue 1.