LOSC - PSG : Galtier a fait un cadeau à ses joueurs après le match

Grâce à un triplé de Kylian Mbappé (1e, 66e), un doublé de Neymar (43e, 52e) et des buts de Lionel Messi (27e) et Achraf Hakimi (39e), le Paris Saint-Germain n'a fait ce dimanche qu'une bouchée du LOSC (7-1), en clôture de la troisième journée de Ligue 1.

Repos prolongé pour les Parisiens

Après cette démonstration, l'entraîneur parisien, Christophe Galtier, a offert deux jours de repos à ses joueurs, selon les indiscrétions du journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi. Les Parisiens, qui recevront ce dimanche l'AS Monaco, ne reprendront donc l'entraînement que mercredi. Un cadeau bien mérité pour les champions de France en titre.

Deux jours de repos accordés aux Parisiens par Galtier après la victoire à Lille hier soir #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 22, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur