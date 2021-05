LOSC : une lacune persistante fatale à l'OL et l'OM pourrait coûter le titre au PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Avec 3 points d'avance à deux journées de la fin, le LOSC est bien parti pour devenir champion de France. Vainqueurs du derby à Lens (3-0) vendredi soir, sans trembler, les Dogues ont profité du faux pas du PSG hier à Rennes (1-1) pour prendre un peu plus leurs distances. Et cette contre-performance parisienne a été marquée par l'expulsion en fin de match de Presnel Kimpembe.

Une expulsion qui est la 7e pour le PSG cette saison. « Paris a reçu 7 cartons rouges en Ligue 1 cette saison, seuls Lyon (10) et Marseille (9) font plus », note Opta. Qui ajoute : « Paris a récolté 7 cartons rouges après la 80e minute de jeu en Ligue 1 + Coupes d'Europe cette saison, plus que toute autre équipe des 5 grands championnats. Nerfs. »

7 - Paris a récolté 7 cartons rouges après la 80e minute de jeu en Ligue 1 + Coupes d'Europe cette saison, plus que toute autre équipe des 5 grands championnats. Nerfs. pic.twitter.com/OFOn7uykkk — OptaJean (@OptaJean) May 10, 2021