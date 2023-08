PSG : Luis Enrique s'offre déjà un premier record insensé à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le PSG a démarré sa saison 2023-24 par un résultat nul forcément décevant face à Lorient (0-0) au Parc des Princes, Luis Enrique peut déjà nourrir la petite satisfaction d'avoir imposé sa patte sur l'équipe. Le cap des 1000 passes en 90 minutes, un exploit en L1 En effet, s'il a manqué la folie et la finition au Champion de France pour percer le verrou des Merlus, l'Espagnol s'est offert un premier record. Depuis qu'Opta analyse le championnat de France (saison 2006-07), c'est en effet la première fois qu'une équipe écrase tellement les débats qu'elle réussit plus de 1000 passes. Encore plus impressionnant 800 d'entre elles étaient dans le camp adverse. Dans la maîtrise du ballon, l'aspect collectif et la possession stérile, le PSG a déjà passé un cap. Une première satisfaction en attendant l'efficacité ? Le @PSG_inside est la première équipe à totaliser plus de 1000 passes dans une rencontre de championnat depuis qu’@OptaJean analyse la compétition (2006/07) ?#PSGFCL pic.twitter.com/KghhoewfpS — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 12, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour son premier match officiel avec le PSG en Ligue 1 contre Lorient (0-0), Luis Enrique s'est déjà offert son premier record. Il a battu le nombre de passes réussies contre les Merlus. Dommage que ce soit pour de la possession ultra-stérile...

Alexandre Corboz

Rédacteur