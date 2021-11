Manchester City - PSG : les combos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Deuxième du groupe A avec 8 points au compteur, le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi sur la pelouse du leader, Manchester City, pour le cinquième match de poule de la Ligue des Champions. Pour ce choc, Manchester City doit composer avec les absences de Kévin De Bruyne, testé positif au Covid-19, Ferran Torres et Jack Grealish, blessés, et Benjamin Mendy, toujours incarcéré, tandis que le PSG sera seulement privé de Julian Draxler, victime d'une blessure musculaire, et Alexandre Letellier, touché à la cuisse.

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodri, Bernardo Silva, Gündoğan (cap.) - Sterling, Jesus, Foden.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Mendes - Verratti, Gueye, Wijnaldum - Messi, Neymar, Mbappé.