Manchester City - PSG (2-0) : les Parisiens se paient l'arbitre !

Le Paris Saint-Germain ne verra pas la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive ! Battu en demi-finale aller (1-2), le club de la capitale n’a pas réussi à renverser la situation face à Manchester City lors du match retour, s’inclinant une nouvelle fois face à la formation de Pep Guardiola (2-0). Au coup de sifflet final, Ander Herrera est apparu très agacé au micro de RMC Sport et a accusé Björn Kuipers, l’arbitre de la partie, d'avoir insulté certains joueurs parisiens durant la partie.

"On a été la meilleure équipe pendant 70 minutes. On a attaqué, on a créé des problèmes à une équipe qui joue très bien. On peut partir avec la tête haute. On est triste bien sûr. Ce n’est pas facile d’être demi-finaliste. On ne doit pas changer ce qu’on a fait aujourd’hui. On a bien joué. On a tout fait. Il y a toujours des choses à améliorer. On parle de respect avec les arbitres. L’arbitre a dit "fuck off" à Leandro Paredes. Si on dit ça, on a une suspension de trois ou quatre matchs."

🎙 "On nous parle de respect, de respect avec les arbitres. Il a dit 'F**k off' à Paredes. Si nous on dit ça, c'est sûr qu'on prend quatre matches."



💥 Les mots d'Ander Herrera, qui tacle l'arbitre Björn Kuipers après l'élimination du PSG en demi-finales de Ligue des champions. pic.twitter.com/B0nhwHuSaZ — RMC Sport (@RMCsport) May 4, 2021

"Moi aussi il m'a parfois dit fuck you"

L'agacement de Di Maria et Pochettino Credit Photo - Icon Sport

Interrogé sur les propos tenus par son coéquipier, Marco Verratti a confirmé cette version quelques minutes plus tard. "L'arbitre? Moi aussi il m'a parfois dit fuck you. Si je dis fuck you, je prends dix matchs. C'est sûr que je parle beaucoup avec l'arbitre, mais je ne dis jamais fuck you". Enfin, l'international italien est également revenu sur l'élimination du PSG.

"Bien sûr qu'il y a de la déception, parce qu'on y croyait. Jusqu'au carton rouge, on était dans le match. On a créé beaucoup d'occasions, on a joué beaucoup mieux qu'eux. On prend un but sur leur première action, comme à l'aller. On a lutté jusqu'à la fin, on a tout essayé. C'est comme ça, dans le football. On fait deux années dans le dernier carré, et c'est un bon parcours. Je suis désolé, mais on va réessayer jusqu'à la mort".

"Parler de la télé, c'est facile. C'est impossible d'être 90 minutes à attaquer et sans souffrir, il faut l'accepter. On a joué avec beaucoup de personnalité. Il faut y croire, ça arrivera un jour ou l'autre".