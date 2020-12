Manchester United – PSG (1-3) : Ménès valide le gros pari de Tuchel et s'incline devant Neymar

Le PSG était au pied du mur et il a répondu présent. En s'imposant à Manchester (3-1), le club de la capitale n'est plus qu'à un nul de la qualification en Ligue des champions, et cela change évidemment tout. Y compris l'avis de Pierre Ménès, le consultant du CFC jamais avare de critiques sur le club de la capitale.

Reconnaissant n'avoir pas cru à un aussi bon résultat, Ménès pointe néanmoins les soucis mentaux qui ont plombés le PSG jusqu'à présent. « Jamais je n’aurais pu imaginer que Paris évoluerait à ce niveau hier soir. Ce qui prouve aussi que parfois, ce n’est pas que dans les jambes. C’est aussi dans les têtes », estime Ménès.

Ménès a aimé le match de Diallo... et de Neymar

Le consultant a par ailleurs reconnu avoir été « étonné » par quelques joueurs. Et en tête de liste celui qui figurait comme le gros pari de Thomas Tuchel. « Je n’étais pas fan de la titularisation de Diallo au poste de latéral gauche mais il a été super. Et puis Verratti, dont la tenue de balle au milieu modifie totalement le jeu de cette équipe », écrit le consultant.

Enfin, Ménès n'a pas pu occulter la performance hors normes de Neymar, qui a été partout sur la pelouse d'Old Trafford. « Si critiqué et parfois si critiquable, le Brésilien a totalement justifié son statut de star du foot avec un match fantastique, sans tomber dans les excès qui sont parfois les siens - trop de dribbles, individualisme - et a livré un beau duel à Mctominay qui lui aussi s’en est miraculeusement sorti sans un jaune. Et puis il inscrit deux buts. C’est dans ces matchs-là qu’on attend les grands joueurs et il a répondu présent », reconnaît la grande voix du CFC.