Manchester United, PSG : l'ambition ultime de Cristiano Ronaldo concerne Lionel Messi

A quoi peut-on rêver quand on a déjà tout gagné, qu'on a offert le premier trophée international à son pays, qu'on a décroché cinq fois la Champions League, qu'on détient le record de buts en C1 et désormais celui en sélections ? C'est simple ! A battre de nouveaux records ! La faim de Cristiano Ronaldo n'est jamais assouvie, le Portugais en veut toujours plus. Il aimerait bien soulever une sixième fois la Coupe aux grandes oreilles, histoire d'égaler le recordman Paco Gento (ex-Real Madrid).

Le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, a eu droit à un autre objectif sous forme de confidence : « Ronaldo n’a qu’une seule ambition, c’est de se retirer avec plus de Ballons d’Or que Lionel Messi. Je le sais parce qu’il me l’a dit ». Ça risque quand même de se compliquer car l'Argentin devrait être sacré demain et porter son total à sept quand le Portugais en est à 5. Mais CR7 a montré que les défis les plus improbables ne le décourageaient pas !