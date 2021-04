PSG : Mbappé, meilleur que Messi et Ronaldo ? Il répond !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Champion de France, vainqueur de la coupe de France, de la coupe du Monde... À 21 ans, peu de choses ont résisté à Kylian Mbappé. Le buteur du PSG peut également nourrir des rancoeurs. À l'image de Cristiano Ronaldo, son idole, il nourrit une image arrogante qui déplaît parfois dans le public français.

Auprès de RMC Sport, Kylian Mbappé a répondu aux critiques à propos de son ego : "Dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur parce que comme ça, tu ne te donnes pas de limites et tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Bien sûr, parfois les gens ne comprennent pas parce que je pense qu’il y a peut-être aussi cette barrière qui est créée par rapport à ce sujet-là, où l’on n’explique pas vraiment ce qu’est l’ego.»

Puis, l'ex-Monégasque a fait un parallèle avec Cristiano Ronaldo et Messi : "A chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j’ai joué sur des terrains où il y avait Messi et Cristiano. Ce sont de meilleurs joueurs que moi, ils ont fait un milliard de choses de plus que moi."

Enfin, il a donné sa définition de l'ego : "Pour les gens, l’ego c’est juste ne pas donner un penalty à un copain, avoir un meilleur salaire que le joueur de l’équipe rivale, pour qui ce sujet ne doit plus être tabou. Ce n’est pas que ça, c’est aussi dans la préparation. C’est quelque chose de personnel, se surpasser, c’est bien au-delà de ce truc superficiel de dire "moi je, moi je". Mais je pense qu’il y a pas mal de choses à dire sur ça." La mise au point est limpide...