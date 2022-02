Mbappé met le feu mais le Real Madrid tient bon face au PSG, City en balade face au Sporting

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est un vrai grand match de Coupe d'Europe auquel on assiste ce soir au Parc des Princes ! Et le Paris Saint-Germain est à la hauteur de l'événement, lui qui a largement dominé la première période. Défensivement, il n'a rien laissé aux Merengue, qui n'ont pas tiré une seule fois au but. Et offensivement, il s'en est essentiellement remis à Kylian Mbappé. Dès la 4e minute, le champion du monde a mis dans le vent Carvajal et centré pour Di Maria, qui n'a pas cadré sa reprise du gauche au point de pénalty. A la 17e, ce même Mbappé a pris de vitesse le pauvre Carvajal et s'est présenté devant Courtois mais le Belge a repoussé sa tentative.

Très concentré, le PSG est pour l'instant supérieur au Real Madrid (qui sera privé de Casemiro, suspendu, au match retour après avoir été averti ce soir) mais il lui manque le plus important : concrétiser sa domination. Tout le contraire de Manchester City, qui évolue ce soir sur la pelouse du Sporting Portugal... et qui est déjà quasiment qualifié pour les quarts de finale ! Les hommes de Pep Guardiola mènent 4-0 grâce à des buts de Mahrez (7e), Silva (17e, 44e) et Foden (32e). Ce même Foden a dit dans France Football que l'objectif de son club cette saison était de remporter la Champions League. On voit qu'il ne rigolait pas...

38' - Carton jaune pour Casemiro, puni pour son tacle à retardement sur Leandro Paredes. Les deux hommes se frictionnent et l'arbitre doit intervenir. Le Brésilien sera suspendu pour le prochain match du Real !



