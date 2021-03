PSG : Ménès vole au secours d’une star parisienne

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Connu pour ses coups de gueule, Pierre Ménès peut parfois avoir de gros coup de coeur. À la suite de la qualification du PSG face au LOSC, en Coupe de France, le journaliste de Canal + a publié un billet sur son blog. Une fois n'est pas coutume, il a défendu un Parisien... Kylian Mbappé !

Auteur d'un doublé, l'attaquant français a grandement contribué à la victoire des siens. Pour Pierre Ménès, les critiques subies par le champion du monde sont injustifiées : "Et puis en fin de match, alors que la domination était lilloise, sur un ballon donné en direction de Mbappé par Paredes, Djalo s’est encore déchiré et a laissé l’attaquant parisien filer au but et inscrire un doublé d’un joli ballon piqué devant Maignan. Un troisième but qui donne une ampleur démesurée à la victoire du champion de France. On notera tout de même qu’il s’agissait des 30e et 31e buts toutes compétitions confondues (18 en Ligue 1, 6 en Ligue des Champions, 4 en Coupe de France et 3 en sélection) pour Kylian. Pour un joueur surcoté qui fait une saison de merde, ça reste honorable…" Il est difficile de lui donner tort !