OGC Nice - PSG (0-3) : mercato, blessure de Gueye, prestation de Mbappé, Tuchel se confie

Après deux défaites lors des deux premières journées face au RC Lens (1-0) et l'OM (1-0), le PSG a repris sa marche en avant. En l'espace de quelques jours, le champion de France a battu le FC Metz (1-0), et l'OGC Nice (0-3). Face à des Aiglons diminués, les Rouge et Bleu ont profité du retour sur la pelouse de Kylian Mbappé (buteur sur pénalty). En conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu sur les principaux faits de la rencontre.

Le prestation du PSG

"Nous avons été la meilleure équipe, c’est clair. On a gagné et mérité de gagner. On a eu beaucoup d’occasions pour marquer plusieurs buts en première mi-temps, mais c’était toujours serré car Nice a aussi eu des occasions après nos deux premiers buts. Mais Keylor a été exceptionnel. À la fin, c’est une belle victoire, qui récompense un bon effort de toute l’équipe."

Le retour de Kylian Mbappé

"C'est impressionnant ce que fait Kylian. Il montre toujours qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Il a fait un très bon match. Il a encore montré qu’il peut faire la différence avec sa confiance et sa faim de marquer. Il nous a beaucoup aidé, c’est clair. Je suis très content."

6⃣ tirs pour @KMbappe aujourd'hui contre Nice pour son retour en rouge et bleu !#OGCNPSG pic.twitter.com/QXIXak1kWf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 20, 2020

Mbappé s'exprime sur son retour à la compétition « J’étais content de revenir, c’est le plaisir de jouer, de retrouver les coéquipiers, l’équipe, le club. Je les retrouve avec la victoire et un but, donc je suis content. On a retrouvé des sensations, notre jeu. On peut faire mieux bien sûr, mais c’était un bon match pour se remettre dans notre saison. »

La suite du mercato

"Je ne sais pas si on pourra avoir une nouvelle recrue avant le prochain match"

Des nouvelles d'Idrissa Gueye, remplacé en première période