Leader de Ligue 1 (25 pts) avant la 13e journée , le Paris Saint-Germain tentera de reprendre sa marche en avant ce samedi à La Mosson. Battu à Monaco (2-3) puis accroché par Bordeaux (2-2), le Champion de France n'est pas spécialement serein actuellement.

Le PSG abonné du samedi soir sur Canal+

De l'autre côté, le MHSC, seulement à deux points (5e avec 23 unités), est dans une excellente dynamique et n'aura pas grand chose à perdre. Cela promet une belle empoignade entre Parisiens et Héraultais.