MHSC - PSG : la relation entre Neymar et Delort prend un nouveau tournant

Entre Andy Delort et Neymar, l’histoire n’a pas toujours été idyllique. Et pour cause, depuis qu’une dispute avait éclaté entre les deux intéressés le soir d’une rencontre entre le PSG et le MHSC en décembre 2019, les deux joueurs n’hésitaient pas à se chambrer. Mais il semblerait que la relation entre les deux internationaux ait pris un tournant. Et pas des moindres.

Ce jeudi, au lendemain de la victoire du PSG face à Montpellier en demi-finale de Coupe de France (2-0, 5 tab à 6), Andy Delort a en effet annoncé sa réconciliation avec son meilleur ennemi. Le buteur de la Paillade a dévoilé sur ses réseaux sociaux un selfie le mettant en scène avec Neymar, accompagné d’un petit message. “Comprenez une chose, se chambrer est un jeu Bon, Paredes n’est pas sur la photo mais avec lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation". Oui, la hache de guerre a été enterrée !