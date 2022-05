Montpellier - PSG : Pochettino est aux anges après la balade de son équipe

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Mauricio Pochettino : "Oui, je crois que c’est une belle prestation. On a très bien joué dès le début du match. On a bien pressé Montpellier, on ne les a pas laissés jouer. C’est une très belle soirée. Ce n’est pas facile quand tu as déjà gagné le titre de maintenir la motivation. Mais nous sommes très professionnels. Les joueurs ont le plaisir de jouer au football ensemble. C’est bien pour nous car c’est très important de finir la saison dans les meilleures conditions. Je suis très content."

Pour résumer Le PSG a dominé ce samedi Montpellier (4-0), lors de la 37e journée de Ligue 1, grâce à un doublé de Lionel Messi (6e, 20e) et des buts d'Angel Di Maria (26e) et Kylian Mbappé (60e). Découvrez la réaction de l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, après le match.

Fabien Chorlet

Rédacteur