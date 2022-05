Montpellier - PSG : un nouveau record pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Auteur de deux passes décisives pour Lionel Messi lors du match ce samedi entre Montpellier et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 37e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé s'est offert un nouveau record.

En effet, comme le révèle PokerStars Sports sur son compte Twitter, l'attaquant parisien (70) est devenu le joueur français au 21e siècle qui est impliqué sur le plus de buts sur une saison, club et sélection confondus, dépassant Thierry Henry (68).

