Nice – PSG : Pochettino sort l'excuse Real Madrid, Galtier évoque une Mbappé-dépendance

Du côté de Mauricio Pochettino, on ne voulait pas trop attacher d'importance à cette défaite : « On se dirigeait vers un match nul, assez logiquement. La rencontre était équilibrée, on a plutôt contrôlé le match, même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. L'adversaire a su répondre avec quelques situations, par des transitions notamment, il a eu de l'efficacité à la fin. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à analyser sur cette rencontre », a glissé l'Argentin, qui estime que ses joueurs n'ont pas su se détacher du calendrier pour se lâcher.

« Ce match à Nice arrive pendant la préparation d'un sommet de C1. Tout le monde attend ces rendez-vous, tout le monde en parle. Sans aucun doute, on s'est dit qu'il fallait être concentré sur ce duel très dur à Nice, mais tout l'entourage, tous les gens qui parlent de Ligue des champions... Ce n'est pas toujours évident de gérer ce type de situations et d'avoir l'énergie et la lucidité pour se concentrer », a-t-il ajouté sans s'inquiéter pour mercredi : « Je pense que l'équipe sera dans des conditions optimales mercredi soir ».

« Un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian »

Si Mauricio Pochettino a pris soin de détacher le résultat de l'absence de Kylian Mbappé, ce n'était pas le cas de Christophe Galtier qui a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas du PSG : « On s'est créé deux ou trois situations favorables en début de match puis ça s'est équilibré. C'est une équipe qui te fait beaucoup courir et dépenser beaucoup d'énergie. Mais ça ne ressemble pas aux deux matches précédents contre Paris (…) En face il y a Verratti, Neymar, Di Maria, Messi... Ils sont accompagnés d'autres joueurs mais il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian ».