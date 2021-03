OL - PSG (2-4) : Kimpembe a un message pour le LOSC... et le Bayern Munich

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En dominant ce dimanche l'Olympique Lyonnais (4-2), lors du choc de la 30e journée de championnat, le Paris Saint-Germain a pris les commandes de la Ligue 1 grâce à une meilleure différence de buts que le LOSC, battu par Nîmes (2-1) un peu plus tôt dans la journée.

"Notre destin est dans nos mains"

La joie des Parisiens Credit Photo - Icon Sport

Après la rencontre, Presnel Kimpembe n'a pas manqué de mettre la pression aux Dogues, rappelant maintenant que c'est le club de la capitale qui a son destin entre ses mains dans la course au titre de champion de France. "On a fait 60 bonnes minutes et ça a payé ce soir. On a réussi à mettre de l'impact dès le début du match, d'autant plus qu'on a déjà eu des lacunes là-dessus. Notre destin est dans nos mains", a confié le défenseur central parisien au micro de Canal+.