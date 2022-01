OL - PSG : deux joueurs ont marqué des points aux yeux de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Mené jusqu'à la 76e minute, le Paris Saint-Germain s'en est remis à Thilo Kehrer pour arracher ce dimanche le match nul sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-1), en clôture de la 20e journée de Ligue 1.

Au micro d'Amazon Prime Vidéo, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a laissé entendre qu'il avait aimé les entrées de jeu des jeunes milieux de terrain, Xavi Simons et Edouard Michut.

"En première période, on a trop forcé à jouer dans l'axe. En secondé période, avec Xavi Simons et Edouard Michut, c'était mieux. On était plus agressifs pour recevoir le ballon, pour jouer, aller entre les lignes ou aller chercher des joueurs comme Paqueta ou Aouar."

🔚⚽️ Fin de match à Lyon sur un score de parité ! Les 2 équipes n'ont pas pu se départager. #𝗢𝗟𝗣𝗦𝗚@OL 1⃣-1⃣ @PSG_inside

⚽️ @KehrerThilo 76' pic.twitter.com/2UtejxOaYo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2022