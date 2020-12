OL, PSG : Tuchel démonte une théorie osée de Rudi Garcia

Entre Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia, l'OL dispose de deux poids lourds de la communication médiatique. Hier, l'entraîneur lyonnais a livré une petite salve dont il a le secret. Évoquant une victoire face au PSG dimanche soir dans le choc du week-end, Rudi Garcia a estimé que cela pouvait même représenter une bonne nouvelle pour les Parisiens.

« Pour le PSG, ce serait bien. Plutôt de que d'avoir 15 points d'avance, ça leur permettrait de cravacher au printemps et s'être préparé pour ces matchs en Europe. Ironiquement, ça peut les aider pour leur suite en Champions League », a confié le coach lyonnais devant la presse.

Tuchel ne valide pas le concurrence accrue

Sans surprise, ce n'est pas franchement une opinion partagée par Thomas Tuchel. Interrogé sur le fait qu'une concurrence plus accrue en Ligue 1 soit une bonne chose, le technicien allemand a répondu de manière très claire. « Non ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est de notre faute car on a perdu des points contre Monaco (2-3) et Bordeaux (2-2). C’est à nous de continuer dans la même façon que lors des derniers matches, c’est le défi. On doit rester concentrés et continuer », a prévenu le coach allemand.