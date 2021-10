OM – PSG (0-0) : Pierre Ménès glisse un conseil à Pochettino pour Messi et Neymar

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Dans son Face à Pierrot, ce lundi, Pierre Ménès est revenu sur le Clasico OM-PSG (0-0) en critiquant Mauricio Pochettino et ses choix. « Je ne comprends pas comment il peut aligner un duo Verratti-Danilo au milieu alors que l'OM est surpeuplée dans ce secteur, a-t-il expliqué. Ça a obligé Neymar, Messi et Di Maria à beaucoup décrocher pour aider. »

Et à Ménès d'en remettre une couiche sur Messi et Neymar... « Messi joue meneur droit. Il ne peut pas jouer à ce poste, à 34 ans. Cela demande trop de densité physique. Il doit jouer la carotte devant poyr marquer des buts. C'est plus à Di Maria de jouer à droite, avec Neymar à gauche, et Messi devant avec Mbappé. »

"Face à Pierrot, épisode 3"

Kombouaré, Bosz, Messi, Strasbourg, Lens, Newcastle et Rami... Vos questions m'ont inspiré, voici mes réponses !

