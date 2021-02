OM – PSG (0-2) : Mbappé révèle que le vestiaire était motivé comme jamais pour le Classique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un bon match... malgré les blessures

« C'était une belle soirée, on a fait un match sérieux. On a su prendre rapidement l'avantage. Après le match est parti dans tout et n'importe quoi, avec beaucoup d'espaces. Ensuite, on a réussi à faire le break et après on a bien géré. Le point noir c'est les blessures. »

Un but travaillé avec Pochettino

« Mon but part d'un coup de pied arrêté, le coach me met au deuxième poteau que je sois le premier à contre attaquer. Dès que Di Maria a le ballon je sais qu'il va faire la passe. Je marque, ça fait du bien. »

Un PSG surmotivé avant le Classique

« La rivalité a beaucoup évolué. Quand je suis arrivé ce n'était pas les mêmes types de match. Cette année, ça reprend un coup de boost. Toute la semaine on a préparé ce match comme un match de Champions League. Ca a changé la mentalité de l'équipe. »