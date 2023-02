OM - PSG : Pierre Ménès a vu un vrai changement lors du Classique

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Comme tout le monde, il a assisté à une démonstration. Celle du PSG sur le terrain de l'OM, hier soir dimanche lors du classique de la L1. Et comme tout le monde, également, Pierre Ménès a tenu à saluer la prestation d'ensemble des Parisiens. Qui écrasent de nouveau le championnat et qui ont, enfin, joué comme on l'attend d'eux. Voir un bon Paris, ça change en effet.

"Tous les joueurs du PSG ont été bons, même ceux qui ont été des boulets depuis des semaines, comme Ruiz, Vitinha. Bon, il y avait la blessure de Neymar, Messi devant, et Mbappé qui apporte cette profondeur qu'il n'y avait pas au match de Coupe au Vélodrome. Mbappé qui marque donc son 200e. but sous le maillot du PSG et qui va bientôt effacer Cavani des tablettes. C'était aussi le 700e but en club de Messi. C'est une forte victoire du PSG, une claque au championnat avec huit points d'avance sur Marseille et dix sur Monaco. Le calendrier du mois de mars sera plus clément, Paris a frappé un grand coup et voir un bon Paris, ça change. "