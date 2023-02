OM - PSG : Galtier manque d'en venir aux mains avec un supporter, Ramos s'enflamme, Pau Lopez dépité...

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Sergio Ramos (sur Prime Vidéo) : « On a été plutôt tranquille ce soir »

« On avait accumulé les résultats compliqués. Ce n'était pas facile de venir ici. C'était un match compliqué contre un adversaire qui mettait beaucoup de pression. Le plus important, c'était de prendre les trois points. Ce soir, on a fait beaucoup de différences, on a montré beaucoup de solidité offensive. On a changé dans l'agressivité, dans les intentions, dans l'intensité. Devant, des différences ont été faits. A Marseille, il y a un niveau offensif fort mais on a été plutôt tranquille ce soir ».

?￯ᄌマ @SergioRamos : "On a changé dans l’agressivité, dans les intentions, dans l’intensité."



Le défenseur espagnol est ravi de la métamorphose de son équipe.#OMPSG I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/LsVMsvcvON — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 26, 2023

Pau Lopez (sur Prime Vidéo) : « Dire qu'on a pris trop de risques, c'est trop facile »

«C’est difficile de jouer contre Paris. On a eu la même mentalité que lors du dernier match. Mais c’est difficile quand tu affrontes des joueurs comme Mbappé qui font la différence. Ils ont été précis devant le but. Je ne peux rien dire à mes coéquipiers. Parfois, ce n’est pas possible de gagner. Aujourd’hui, ce n’était pas possible. Notre jeu est comme ça, dire qu’on a pris trop de risques c’est trop facile. On est arrivé ici en jouant comme ça. C’est notre réalité ».

