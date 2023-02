OM - PSG : Galtier reconnaît que Mbappé a manqué

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG s'est très logiquement fait éliminer de la Coupe de France par son ennemi marseillais (1-2) ce soir. Auteurs d'une énorme performance, les Phocéens ont dominé des Parisiens ayant manqué de répondant. Et qui n'ont pas su exploiter la profondeur laissée par leur adversaire en défense, a regretté Christophe Galtier. Sans le nommer, l'entraîneur du club de la capitale a pensé très fort à Kylian Mbappé, privé de ce choc à cause de sa blessure.

"En deuxième période, on n'a pas réussi à se créer de situation. Si on compare les deux périodes, il y a eu un très gros pressing des Marseillais. On est arrivé à sortir à un certain moment, mais on a peu utilisé l'espace dans la profondeur. On prend un but stupide après la pause et à partir de ce moment, on a énormément péché. Il y a de la déception, mais on se doit de regarder de l'avant et ne pas s'éterniser sur cette élimination. On va récupérer rapidement, nettoyer les têtes, pour que cette déception ne soit pas un poids important. On ne peut plus rien y faire, on est éliminés. Neymar ? En première période, il a trouvé les bons espaces, il a délivré de bons ballons. Après, ça a été plus compliqué pour lui mais aussi pour tout le monde."