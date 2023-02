OM – PSG : l'Emir Al-Thani sur les dents après le Classico, Luis Campos dans son viseur ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Comme on pouvait s'en douter, l'élimination du PSG sur la pelouse de l'OM en Coupe de France (1-2) a provoqué quelques remous jusqu'au Qatar. Alors que la peur d'une nouvelle sortie de piste en Ligue des Champions face au Bayern Munich est bien vivace chez les décideurs, le visage affiché par Marseille dans ce Classico à une semaine du choc a fait grincer quelques dents.

QSI n'est pas convaincu par le bilan de Luis Campos pour l'instant

Si l'on en croit Foot Mercato, l'Etat-major parisien (comprenez l'Emir Al-Thani) serait déjà agacé par la situation et un homme susciterait aujourd'hui toutes les interrogations : Luis Campos. Après avoir obtenu tous les pouvoirs sur le Mercato ainsi que sur le choix du coach (le Portugais a amené Christophe Galtier là où QSI souhaitait Zinédine Zidane), le Portugais commencerait désormais à se voir reprocher l'absence de changement notable dans la mentalité du club.

Après avoir chargé Antero Henrique cet été, coupable selon lui d'avoir manqué son plan dégraissage et causé l'échec de plusieurs dossiers, Luis Campos s'est raté dans les grandes lignes en janvier en ne parvenant pas à attirer l'attaquant de couloir et le défenseur qu'il souhaitait. Pire : plusieurs recrues estampillées Campos (Carlos Soler, Fabian Ruiz et Renato Sanches) déçoivent et les promesses d'un nouvel état d'esprit amenés par l'ancien architecte de Monaco et du LOSC se heurte à la réalité d'une équipe où il est compliqué de faire défendre les stars. Et si elles étaient là les limites de Luis Campos ?