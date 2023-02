OM - PSG : la banderole des Ultras parisiens pour faire monter la pression avant le Clasico

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Désireux de capitaliser sur le folklore du Classico pour rendre le match OM – PSG de ce dimanche « spécial », Paris a décidé d'organiser son entraînement d'avant-veille au Parc des Princes et en public. Un événement qui a suscité l'adhésion immédiate des supporters parisiens, lesquels ont répondu massivement à l'appel. Alors que la séance démarre dans quelques minutes, le Parc des déjà chauffé à blanc par le Collectif Ultras Paris qui a profité de l'occasion pour faire passer un message guerrier avant de retourner au Vélodrome, deux semaines et demi après l'élimination en Coupe de France. « Une fois, pas deux. Soyez sans pitié avec eux ! », peut-on lire dans les travées du Virage Auteuil avant cette séance. Avant même le début de l'entraînement du #PSG, cette bâche au Parc :



"Une fois, pas deux. Soyez sans pitié avec eux"#OMPSG pic.twitter.com/utmq8Sss3T — Cyril Morin (@cyrilmourinho) February 24, 2023 Rappelons qu'à l'issue de l'entraînement, Christophe Galtier tiendra sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match à 19 heures ce soir.

Le CUP met la pression avant OM - PSG A l'occasion de l'entraînement ouvert au public au Parc des Princes, les Ultras du PSG ont tenu à faire passer un message avant le Classico au Vélodrome contre l'OM. Le CUP ne veut pas revivre la déception du huitième de finale de Coupe de France...

