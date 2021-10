OM - PSG : les confidences de Di Maria avant le Clasico

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

L'émission dominicale de TF1 Téléfoot a diffusé une longue interview d'Angel Di Maria. Le meilleur passeur de l'histoire du PSG s'est notamment confié sur ses attentes pour cette saison mais également sa relation avec Lionel Messi et son avenir, lui qui aimerait bien prolonger d'une année supplémentaire…

« Quitter le PSG sans avoir gagné la Ligue des champions serait très dur. J’échangerais tous mes trophées contre une Ligue des champions avec le PSG. Mbappé, Messi et Neymar sont trois joueurs exceptionnels, ce groupe est très similaire à ce que j’ai connu au Real en 2014. Les trois peuvent jouer ensemble et le meilleur nous attend. »

« C’est l’une des choses qui me manquaient de jouer avec Léo [Messi]. Il a toujours été le meilleur joueur de la planète et va continuer à l’être. Ce qu’il fait en match ou à l’entraînement, personne d’autre ne le fait. Il faut donc profiter du moment. Les Classiques sont les meilleurs matchs, on veut les jouer et les gagner, mais avec la manière. »

« Mon plus grand objectif était de rester dans l’histoire du club en me rapprochant du record de passes décisives. Je l’ai fait et maintenant mon nom va rester. Ma prolongation ? J’ai décidé de rester à Paris pour ma famille, mes filles. J’ai encore un an de contrat et si tout se passe bien on verra avec Leonardo en fin de saison. »

Depuis son arrivée au PSG, Angel Di Maria a délivré 105 passes décisives, à 27 joueurs différents.



Les plus servis : E. Cavani (23 passes d.), K. Mbappé (22 p. d.) et Z. Ibrahimovic (10 p. d.)



A noter que Di Maria a donné plus de passes d. à Marquinhos (9) qu’à Neymar (5). https://t.co/3VkR0Dsu6q — Julien Maynard (@JulienMaynard) October 24, 2021