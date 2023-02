OM - PSG : Galtier veut voir de l'orgueil et des guerriers pour le Classico

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sur l'importance de ce Classico

« C'est un match important. Ce sont deux équipes très proches au classement avec très peu de points d'écart. En plus de l'affiche et de notre élimination en Coupe de France, bien sûr que c'est un match important. Il restera beaucoup de matchs derrière. Mais bien sûr qu'une victoire serait la bienvenue ».

Pas de favori mais de l'orgueil attendu

« Je ne peux pas dire que Marseille est favori, nous non plus. Il y a notre défaite en Coupe de France, notre parcours actuel. Pour ce statut de favori, il y aurait fallu une dynamique différente. Mais la fin de match contre le Bayern et contre Lille nous donne beaucoup d'espoirs. Il faudra avoir un niveau de jeu très élevé de façon régulière pour bouger ces Marseillais qui sont sur une grosse série et qui seront poussés par le public. Il n'y a pas de revanche. Nous devrons être meilleurs que ce qu'on a montré ces dernières semaines. L'orgueil sera un élément determinant pour la préparation du match. Il faudra gagner les duels et avoir des courses dans la profondeur ».

Sur l'importance de Kylian Mbappé sur ce match

« Il faudra avoir plus de courses dans la profondeur, ce qui nous a fait défaut lors du match de Coupe de France. Avec Kylian, il y en aura. Mais il n'y a pas que lui qui doit nous en amener. Il est capable de faire des différences mais d'autres joueurs devront se projeter plus librement et avec plus de détermination pour mettre à mal Marseille ».

Sur le soutien marqué des supporters lors de cet entraînement spécial

« C'est bien pour nos supporters , qui sont encore privés de déplacement au Vélodrome. Ils sont exceptionnels depuis le début de la saison, encore contre Lille, alors que c'était mal engagé, ils nous ont poussé à aller chercher la victoire. En cette période de vacances scolaires, il y avait beaucoup de familles présentes, les Ultras, les abonnés, des salariés. Ca permet de casser une routine. Ca sert à montrer l'importance de ce match ».

Sur son envie particulière pour battre l'OM

« Il n'y a pas de méthode Galtier. Je ne vais pas vous ouvrir la porte sur ça. Il y a un groupe de compétiteurs avec des joueurs qui ont l'objectif de se battre pour des objectifs très élevés. J'ai des joueurs qui ne lâchent rien. C'est une lourde responsabilité de porter le maillot du PSG. Vous pouvez perdre des matchs, il y a souvent un vainqueur et un vaincu. Il n'y a pas honte de perdre des matchs. Ce qui m'embête, c'est quand on ne donne pas tout. C'est ce que je transmets à mes joueurs ».

Sur un potentiel changement de système

« Nous n'avons joué Marseille dans ce système. Quand je parle de profondeur, je ne vais pas demander à Leo da la prendre. Lui se chargera de servir en profondeur. Mais je demanderai à mes milieux de beaucoup plus se projeter ».